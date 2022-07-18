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Сегодня, 14:17

Новичок «Ахмата» Агаларов рассказал, почему не перешел в португальский «Маритиму»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото ФК &quot;Ахмат&quot;

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему не перешел в португальский «Маритиму» в летнее трансферное окно.

«Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем [Газизовым, гендиректором «Уфы»]. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России», — цитирует Агаларова Sport24.

Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля. 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.

 

 
 
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-agalarov-rasskazal-pochemu-ne-sostoyalsya-yego-perekhod-v-portugalskiy-maritimu-variant-byl-my-obsuzhdali-yego
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
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