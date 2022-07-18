Новичок «Ахмата» Агаларов рассказал, почему не перешел в португальский «Маритиму»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему не перешел в португальский «Маритиму» в летнее трансферное окно.

«Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем [Газизовым, гендиректором «Уфы»]. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России», — цитирует Агаларова Sport24.