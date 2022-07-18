Мостовой: «Настораживает, что с Дзюбой не могут решить вопрос в нашей лиге»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб чемпионата Азербайджана.

«Меня немножко настораживает, что с Артемом не могут решить вопрос в нашей лиге. После первого тура, глядя на команды и на результаты, моменты, как можно не найти место Дзюбе? Он может в любую команду спокойно прийти и сказать: «Ребят, вот, я здесь. Бейте мне мяч, а я с ним там разберусь». Думаю, просто Артем сам, может быть, выжидает или ждет. Вряд ли, конечно, он захочет играть в Азербайджане. Хотя сейчас футболисты выбирают комфортный трансфер. Уходят, потому что хотят сменить образ жизни, например. Может, Артем тоже думает об этом», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Напомним, Дзюба поддерживает форму в казанском «Рубине». Игрока не было на воскресной игре казанцев против «Родины», а главный тренер Леонид Слуцкий отметил, что футболист может уйти в новый клуб на этой неделе.