Мостовой: «Настораживает, что с Дзюбой не могут решить вопрос в нашей лиге»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб чемпионата Азербайджана.
«Меня немножко настораживает, что с Артемом не могут решить вопрос в нашей лиге. После первого тура, глядя на команды и на результаты, моменты, как можно не найти место Дзюбе? Он может в любую команду спокойно прийти и сказать: «Ребят, вот, я здесь. Бейте мне мяч, а я с ним там разберусь». Думаю, просто Артем сам, может быть, выжидает или ждет. Вряд ли, конечно, он захочет играть в Азербайджане. Хотя сейчас футболисты выбирают комфортный трансфер. Уходят, потому что хотят сменить образ жизни, например. Может, Артем тоже думает об этом», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».
Напомним, Дзюба поддерживает форму в казанском «Рубине». Игрока не было на воскресной игре казанцев против «Родины», а главный тренер Леонид Слуцкий отметил, что футболист может уйти в новый клуб на этой неделе.
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|Оренбург
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15
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Зенит – Факел
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ЦСКА – Ростов
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Ахмат – Краснодар
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Н. Новгород – Химки
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Урал – Сочи
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Максим Глушенков
Крылья Советов
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Роман Акбашев
Факел
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Тимур Аюпов
Оренбург
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Максим Глушенков
Крылья Советов
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Александр Долгов
Химки
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Мачей Рыбус
Спартак
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
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Хорен Байрамян
Ростов
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