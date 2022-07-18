В «Нефтчи» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал», — сказал Гулиев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азейрбайджана. Футболист накануне прилетел в Баку.