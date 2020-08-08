«Нормальный человек не может такое говорить вслух». Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова гендиректора «Локо» о роли болельщиков

Известный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на словесную перепалку, которая произошла между генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе и фанатами команды. Конфликт произошел на встрече команды с болельщиками, которая состоялась 8 августа.

— Пламенная речь. Можно согласиться, — написал в Twitter комментатор Константин Генич.

— С чем согласиться? — отреагировал Черданцев также в Twitter. — С тем, что в лицо болельщикам говорят — вы нищеброды, от вас ничего не зависит? Нормальный человек не может такое говорить вслух. Ни при каких обстоятельствах.