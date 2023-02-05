Слуцкий посетил товарищеский матч «Урала» с «Араратом»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетил товарищеский матч между «Уралом и «Араратом».

Второй зимний сбор клуба из Екатеринбурга проходит в ОАЭ.

Ранее «Урал» провел двумя составами два товарищеским матча против «Родины» и проиграл в обеих встречах с одинаковым счетом — 0:1.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин», который сейчас выступает в первой лиге, в концовке первой части сезона.