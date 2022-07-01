Нобоа рассказал, что «Сочи» пока не готов на сто процентов к новому сезону
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как проходит подготовка к сезону-2022/22 и о работе с новым главным тренером Вадимом Гараниным.
— Как тебе первый тайм, не скучновато?
— Все хорошо, нет. Почему должно быть скучно? Все нормально.
— Как оценишь подготовку «Сочи» к сезону? У вас новый тренер.
— Мы активно готовимся к старту сезона. Пока наша команда не готова на что процентов. Тренер смотрит много вариантов, пробует разные составы.
— Как тебе Гаранин? Он перспективный тренер?
— Пока прошло мало времени, чтобы узнать его хорошо. Результат покажет. Посмотрим, что будет в чемпионате.
Гаранин возглавил «Сочи» 20 июня, до этого специалист работал в «Енисее».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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