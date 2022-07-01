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Нобоа рассказал, что «Сочи» пока не готов на сто процентов к новому сезону

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как проходит подготовка к сезону-2022/22 и о работе с новым главным тренером Вадимом Гараниным.

— Как тебе первый тайм, не скучновато?

— Все хорошо, нет. Почему должно быть скучно? Все нормально.

— Как оценишь подготовку «Сочи» к сезону? У вас новый тренер.

— Мы активно готовимся к старту сезона. Пока наша команда не готова на что процентов. Тренер смотрит много вариантов, пробует разные составы.

— Как тебе Гаранин? Он перспективный тренер?

— Пока прошло мало времени, чтобы узнать его хорошо. Результат покажет. Посмотрим, что будет в чемпионате.

Гаранин возглавил «Сочи» 20 июня, до этого специалист работал в «Енисее».

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