«Нижний Новгород» арендовал у «Спартака» полузащитника Шильцова
Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород».
Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, срок арендного соглашения рассчитан на один год. В договоре есть опция выкупа 20-летнего футболиста.
Ранее информировалось, что «Спартак» продлил контракт с Шильцовым на три года.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 31 матче за «Спартак-2» в Первом дивизионе.
Источник: https://t.me/fcnn52/2436
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