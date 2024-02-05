Нобоа сообщил, что «Эмелек» станет его последним профессиональным клубом

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» сообщил о планах закончить профессиональную карьеру в «Эмелеке».

— Если вас позовут в РПЛ, пойдете тренером или менеджером?

— Конечно. Почему нет? Это следующий шаг. Бог знает куда, но он будет. Пока я играю за «Эмелек». Могу сказать, что он точно будет моим последним профессиональным клубом.

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. 38-летний эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и за «Ростов».