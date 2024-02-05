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5 февраля, 09:15

Нобоа сообщил, что «Эмелек» станет его последним профессиональным клубом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» сообщил о планах закончить профессиональную карьеру в «Эмелеке».

— Если вас позовут в РПЛ, пойдете тренером или менеджером?

— Конечно. Почему нет? Это следующий шаг. Бог знает куда, но он будет. Пока я играю за «Эмелек». Могу сказать, что он точно будет моим последним профессиональным клубом.

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. 38-летний эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и за «Ростов».

Кристиан Нобоа. «Готов вернуться в РПЛ тренером или менеджером». Интервью Нобоа после ухода из «Сочи»
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
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Нобоа объяснил, почему «Сочи» идет на последнем месте в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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Виктор Александров

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