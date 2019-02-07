"Нобоа для нас такая "кукла Барби". Тренер по физподготовке "Зенита" - о восстановлении игрока

Тренер "Зенита" по физподготовке Исаак Серрано рассказал о восстановлении полузащитника Кристиана Нобоа. По его словам, футболист уже уверенно бегает.

– Мы на правильном пути. Он зрелый футболист с правильным мышлением. Мы говорим на одном языке, что тоже немаловажно. Вообще, я владею испанским, английским, итальянским, португальским и каталанским. Русский тоже понимаю, могу объясниться с российскими футболистами...



Вернемся к Нобоа. Позади пять месяцев реабилитации. Как-то общался с главным врачом НБА, и он отметил, что восстановление после травмы крестообразных связок у баскетболистов всегда занимает девять месяцев. В футболе принято считать, что шесть. В общем, получается период от шести до девяти. Конечно, мы хотим, чтобы Кристиан вернулся на поле как можно быстрее. Нобоа уже уверенно бегает, он начал работать с мячом, принимает участие в общекомандных упражнениях.

– Есть ли зависимость между восстановлением после этой травмы и возрастом футболиста?

– Конечно. Возрастным футболистам требуется больше времени, поскольку их связки не обладают теми же качествами, что у молодых. По словам хирурга, оперировавшего Нобоа, у Кристиана очень хорошие сухожилия, так что ему потребуется для восстановления примерно столько же, сколько и 20-летним игрокам. На данный момент мы с ним находимся на том же этапе после пяти месяцев, на котором находились в его ситуации Маммана и Кокорин. У всех восстановление начинается по-разному: иногда через страдания, опухшее колено и боль. Но через шесть месяцев все игроки подходят к одной и той же точке. Через полгода не нужно бояться – колено уже в порядке, главное запастись терпением и уверенностью. Мы с Кристианом планомерно идем к этому этапу.



Вообще, Нобоа для нас такая "кукла Барби". Понятно, что медицинский штаб работает со всеми футболистами, но для нас Крис – особенный.

– Программа восстановления Нобоа отличается от той, что была предложена Маммане и Кокорину?

​– Трудно ее кардинально изменить, учитывая общий характер их травм. Все, что можно было изобрести, уже сделано. Но упражнения действительно отличаются, тут все зависит от фантазии тренера. С Мамманой и Кокориным больше работала Мария Бурова, с Нобоа – я. Но мы с Марией ежедневно общаемся, делимся информацией друг с другом. Прошу ее присылать какие-то упражнения, совместно, можно сказать, создаем программу для Кристиана.

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