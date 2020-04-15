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Нобель Арустамян: «До 1 июня футболисты в РПЛ не будут тренироваться. Чемпионат надо доиграть»

14:35

Инсайдер и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в прямом эфире в Instagram «СЭ» — о том, когда возобновится сезон в российском футболе.

— Что касается коронавируса некоторые истории должны пугать, — заявил Арустамян. — Если две недели назад мои источники говорили о том, что футбол может возобновиться в первый уикенд июня. Теперь ситуация такова, что до 1 июня футболисты в нашему футболе не будут тренироваться. Я убежден, что в чемпионате России надо доиграть оставшиеся 8 туров. Если не получится и решат окончательно останавливать, то результаты нужно аннулировать.

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