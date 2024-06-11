Валерий Овчинников: «В «Химках» головная боль у многих руководителей и лечению она не поддается»

Тренер Валерий Овчинников высказался о возможной отставке Андрея Талалаева из «Химок».

«Про увольнение написал в телеграме какой-то «великий специалист». Но и опровержение от «Химок» было подозрительное, что они в отпуске людей не увольняют. А если уже будет не в отпуске? Это какой-то абсурд! Они уже один раз так поступили с Талалаевым. Они со всеми так, поэтому удивляться здесь нечему. Головная боль там у многих руководителей и лечению она не поддается. Видимо, у них там температура выше средней по больнице», — сказал Овчинников Legalbet.

В прошедшем сезоне «Химки» с 66 очками заняли первое место в первой лиге и вышли в РПЛ.