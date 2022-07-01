Тренер «Сочи» Гаранин заявил, что не рвется в «Спартак»
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не рвется в «Спартак».
«В «Спартак» не рвусь, в футбольном клубе «Сочи» мне и так хорошо. Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромна помощь для нашей команды. А мы, возможно, помощь до него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сам сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше, в другой команде», — сказал Гаранин.
20 июня «Сочи» объявили о назначении 51-летнего специалиста тренером команды. Гаранин не сможет занять пост главного тренера команды из-за отсутствия необходимой лицензии категории Prо.
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|Сочи
|0
|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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