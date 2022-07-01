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Тренер «Сочи» Гаранин заявил, что не рвется в «Спартак»

Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не рвется в «Спартак».

«В «Спартак» не рвусь, в футбольном клубе «Сочи» мне и так хорошо. Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромна помощь для нашей команды. А мы, возможно, помощь до него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сам сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше, в другой команде», — сказал Гаранин.

20 июня «Сочи» объявили о назначении 51-летнего специалиста тренером команды. Гаранин не сможет занять пост главного тренера команды из-за отсутствия необходимой лицензии категории Prо.

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Вадим Гаранин
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 - : -
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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