Бывший владелец португальской «Лейрии» стал начальником команды «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», бывший владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков стал начальником команды в «Краснодаре».

В клубе Сергей Галицкого функционер работает с декабря 2020 года, на официальном сайте «быков» Толстиков представлен, как заместитель директора академии по спортивным вопросам.

В 2015 году Толстиков стал владельцем «Лейрии», которая подписала тогда ряд российских футболистов.

«Краснодар» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.