Новый главный тренер ЦСКА о своей фамилии: «Мне предстоит доказать, что для ЦСКА я достоин стоять в одном ряду с двумя другими Федотовыми»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что понимает, к чему обязывает его фамилия в этом клубе.

«Прекрасно знаю, что означает для ЦСКА фамилия Федотов. И Григорий, и его сын Владимир сыграли огромную роль в истории клуба. Думаю, ничего в жизни не происходит случайно. Это очень почетно. Мне предстоит доказать, что достоин стоять в этом ряду», — сказал Федотов.

Вчера, 15 июня 55-летний Федотов официально стал главным тренером ЦСКА. До этого с января 2020 года российский специалист возглавлял «Сочи».

Новый главный тренер армейцев является однофамильцем бывшего футболиста и тренера красно-синих Григория Федотова, а также полным тезкой его сына, который тоже играл за ЦСКА и тренировал команду.