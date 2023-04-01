«Локомотив» разгромил «Нижний Новгород», Дзюба оформил дубль

«Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ обыграл «Нижний Новгород» со счетом 4:0.

Дубль оформил Артем Дзюба, еще по голу забили Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

После этого матча «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 19 очками — на 13-й строчке.