В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления Джикии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как проходит восстановление защитника Георгия Джикии.

«Как мы ранее говорили, срок восстановления — три недели. Добавить к этому нечего. Георгий продолжает восстановление. Динамика хорошая, восстановление идет по плану», — сказал Зеленов «СЭ».

Джикия получил повреждение в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).