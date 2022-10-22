В субботу, 22 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром».

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«НН» после 13 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Краснодар» идет пятым — 21 очко.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.