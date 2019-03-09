16:56 | Футбол — РПЛ

Нисимура забил дебютный гол за ЦСКА

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ЦСКА вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 23-й минуте отличился форвард Такума Нисимура.

Этот забитый мяч стал первым для 22-летнего японца в официальных матчах за армейцев. Результативный пас на счету нападающего Федора Чалова

 

ЦСКА - Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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