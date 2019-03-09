Нисимура забил дебютный гол за ЦСКА

ЦСКА вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 23-й минуте отличился форвард Такума Нисимура.

Этот забитый мяч стал первым для 22-летнего японца в официальных матчах за армейцев. Результативный пас на счету нападающего Федора Чалова.

⚽ Первый гол Такумы Нисимуры в РПЛ. Фёдор Чалов записывает на свой счёт пятую голевую передачу.



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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/3cmtLouiqY – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 9 марта 2019 г.

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