Нисимура забил дебютный гол за ЦСКА

ЦСКА вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 23-й минуте отличился форвард Такума Нисимура.
Этот забитый мяч стал первым для 22-летнего японца в официальных матчах за армейцев. Результативный пас на счету нападающего Федора Чалова.
⚽ Первый гол Такумы Нисимуры в РПЛ. Фёдор Чалов записывает на свой счёт пятую голевую передачу.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 9 марта 2019 г.
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