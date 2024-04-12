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Сегодня, 09:00

Нино — о том, почему Фернандес не говорит по-русски: «Марио более застенчив, а я люблю говорить, общаться и учиться»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нино.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Кто-то из российских футболистов тебе помогает учить? Или, может быть, Виллиам де Оливейра?

— Да, когда у меня возникают вопросы, я обычно обращаюсь к Виллиаму или к Тимо. У игроков тоже периодически что-то уточняю. Ильзат Ахметов часто разговаривает со мной, учит меня некоторым вещам, как и Коваленко. Я не стесняюсь спрашивать что-либо и не стыжусь делать ошибки. Думаю, это немного облегчает задачу.

— Что для тебя самое сложное в изучении русского?

— Все! Алфавит труден сам по себе, хотя это не самая большая проблема. Куда сложнее спряжения глаголов, то, как они меняются. Но самое трудное для меня — это чтение на русском. Потому что в португальском есть строгие правила ударения, а если есть исключения из правил, то они графически выделяются ударением на письме. А в русском этого нет — и из-за этого у меня возникают сложности с правильным произнесением слов. Если я вижу отдельное слово, которое мне знакомо, то могу прочитать его более-менее правильно, понять, что оно означает. Но когда вижу большой незнакомый текст, теряюсь и не могу корректно произнести его.

— Ты в команде несколько месяцев и уже поражаешь знанием русского. А Марио Фернандес в России живет больше 10 лет и до сих пор дает интервью только по-португальски. Ты понимаешь, почему так? Не общался с ним?

— Я никогда не говорил с ним об этом, но, думаю, это во многом зависит от человека. Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет. Меня стимулирует к изучению языка ситуация, когда рядом со мной два человека разговаривают между собой, а я их не понимаю. Это происходит почти всегда, а мне хочется говорить с персоналом в моем доме, с соседями. Когда я гуляю с дочкой, на детской площадке мамы и папы других детей иногда хотят поговорить со мной, и я не всегда их понимаю, что меня расстраивает. Я хочу общаться с людьми — это меня мотивирует.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

Марио Фернандес
ФК Зенит
Нино (Зенит)
1
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Нино: «Учу русский три раза в неделю. Дома иногда включаю местное ТВ и пытаюсь понять, что говорят»

Нино: «Надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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