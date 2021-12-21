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Защитник «Урала» Адамов: «С Дзюбой бороться практически невозможно, габариты дают о себе знать»

05:10
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Защитник «Урала» Арсен Адамов поделился мнением о самом сложном сопернике в РПЛ.

«Не сказал бы, что с кем-то трудно. Вот «Сочи» — у них не так много моментов было, но они так же опасны, как «Зенит». Сочинцы показались мне очень хорошей командой за две встречи этого сезона — и когда обыграли нас летом, и когда недавно сыграли с нами вничью. Но еще труднее было обороняться против «Зенита». У него более мастеровитые игроки. Плюс Дзюба ростом почти два метра, с ним бороться практически невозможно, потому что габариты дают о себе знать», — приводит слова Адамова «Известия».

В текущем сезоне Адамов провел 17 матчей в РПЛ и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1262870/aleksei-fomin/kogda-glushakov-priekhal-sprosil-chto-mozhno-i-nelzia-nadevat

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Сергей Разин все материалы автора

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