Николич рассказал, когда к команде присоединится Давила

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, когда к команде присоединится форвард сборной Чили Виктор Давила.

«Я дал ему две дополнительные недели отпуска. Он присоединится к нам сразу после игры с «Ахматом», — заявил Николич.

Следующий матч в рамках турнира ЦСКА проведет 7 июля против белградского «Партизана».