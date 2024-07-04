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4 июля, 23:27

Николич рассказал, когда к команде присоединится Давила

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, когда к команде присоединится форвард сборной Чили Виктор Давила.

«Я дал ему две дополнительные недели отпуска. Он присоединится к нам сразу после игры с «Ахматом», — заявил Николич.

Следующий матч в рамках турнира ЦСКА проведет 7 июля против белградского «Партизана».

ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
Марко Николич
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