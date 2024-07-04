Николич поделился мнением о Милоше Красиче
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что думает о сербском полузащитнике Милоше Красиче.
— У Милоша Красича уже столько же результативных действий, сколько и Роналду на Евро. Не стоит ли ему предложить контракт?
— Это мой друг и очень хороший человек. Все знают, каким футболистом он был и есть сейчас. Правда, он был на поле 5-7 минут, но показал эффективность и поставил очень высокую задачу Тошичу на следующую игру. Времени на поле будет столько же, но эффективность должна быть как минимум такая же.
— В следующей игре мы увидим Тошича и Дзагоева?
— Дзагоева нет, но Тошич будет. Я когда спросил его, он ответил: «Нет, нет, нет, не буду». Думаю, он устал от игр. Но Тошич точно, он амбициозный. Наверное, хочет новый контракт заработать.
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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