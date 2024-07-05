Первак: «Федун захотел популярности. А я ему в этом немножко мешал»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из клуба в 2005 году.
— Всякий поработавший в «Спартаке» потом будет мечтать туда вернуться?
— Поначалу у меня была такая мысль. Ушел-то я не совсем по своей воле...
— Расскажите про те дни.
— Дочка родилась, Маша. Жена пилила-пилила: «Давай воспитывай, молодой отец!»
— Сколько вам было?
— 54. Я послушал и ушел из «Спартака».
— Только по этой причине?
— Была и другая. В душе понимал: Федун захотел популярности! А я ему в этом немножко мешал. Можно было сесть с ним и договориться: тебе — популярность, мне — работа. Я буду делами заниматься, а ты «СЭ» интервью давать.
— Так в чем дело?
— Не стал я договариваться. Это сторона моего характера. Хотя мне и шеф говорил: «Подожди...»
— «Шеф» — это Алекперов?
— Ну да. Шеф у нас был один. Убеждал: «Подожди, Федун наиграется». К тому моменту я Федуну приносил два заявления об уходе. Он рвал. Но тут уж я настоял. Отпустили! Пришел домой, выпил немножко...
— Наигрался Леонид Арнольдович через 20 лет.
— Именно! Я-то видел, что он играет и наиграться не может.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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