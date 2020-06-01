«Николич провалится. «Локомотив» будет шестым или седьмым». Прогноз экс-президента клуба

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, как команда будет играть без Юрия Семина. Его заменил сербский специалист Марко Николич.

— А чего там ждать? Николич и так провалится, — цитирует Наумова «СДЗД». — После Семина в «Локомотив» пришел малоизвестный специалист, которые еще не тренировал серьезные клубы. Я уверен, что Николич не выдержит давления. Если бы с Cеминым расстались по-человечески.

— Как расстаться по-человечески с тренером, который не хочет уходить?

— Очень просто. Семину нужно было объяснить, почему с ним не заключают новый контракт. Никаких спортивных причин для этого не было. С какого перепуга тогда надо менять тренера?! Руководители «Локомотива» будут вспоминать, как сказку, второе место в премьер-лиге. Поверьте мне. Пройдет год. «Локомотив» будет шестым или седьмым.