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Николай Наумов: «Впервые в сезоне я восхищен игрой «Локомотива»

03:50
Автор единственного гола Федор Смолов. Фото ФК "Локомотив".
Автор единственного гола Федор Смолов. Фото ФК "Локомотив".
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

«Впервые в этом сезоне я просто восхищен игрой «Локомотива», — цитируют Наумова «Известия». — Полное удовлетворение. Мне очень понравилась и игра вообще, и то, как действовал «Локо». Впервые при Николиче я увидел тренерскую руку. Команда здорово подготовилась, основательно изучила ЦСКА и действовала как единый механизм. Особенно хотел бы отметить отличную игру Владислава Игнатьева, которого в свое время мы принимали на работу в «Локомотив» в конце 2009 года, когда он перешел из «Крыльев Советов». Он тогда был молодым и удивил тем, как пашет на тренировках.

Уже тогда было понятно, что это самоотверженный футболист, который станет большим игроком. Потом Влад покидал «Локомотив», но вернулся туда уже из «Кубани» и стал значимой фигурой в чемпионский сезон, будучи очень монолитным фланговым игроком и скромным человеком. И поразило, как здорово он сегодня отыграл против ЦСКА, вернувшись в основу после нескольких матчей в запасе. Ну, и хорош был Смолов, который вроде бы перезапускает карьеру. Если будет работать, как в двух последних матчах, то укрепит свои позиции».

Единственный мяч на 45-й минуте забил Федор Смолов.

ЦСКА — Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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