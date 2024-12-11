Наумов — о победе Батракова в премии «Первая пятерка»: «Никто этого не заслужил больше, чем он»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Абсолютно правильный выбор, никто этого не заслужил больше, чем он. Алексей был абсолютно лучшим среди молодых игроков в этом году. Да, последние матчи перед перерывом ему не очень удались, но для такого молодого игрока он выступил в первой части сезона просто превосходно. Лучше него просто не было, поэтому его выбор в этой награде правильный», — сказал Наумов «СЭ».

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Денис Сафронов