Николай Левников: «Судья не должен зарабатывать авторитет татуировками»

Главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал запрет для судей работать на матчах с татуировками и пирсингом. Все «внешние отличия» должны быть заклеены.

«Сам я не автор, не инициатор этого документа, но целиком его поддерживаю. Профессия арбитра — особая. Он над всеми, независимый, строгий, следит за порядком и соблюдением закона. Внешность арбитра должна это подчеркивать, у него должен быть дресс-код. Не может разведчик ходить с крашеными волосами — он привлечет внимание. А дипломат не посещает мероприятие без костюма. Это футболисты пытаются быть звездами, чем-то выделяться, той же внешностью. Судья — это другое. Он должен быть авторитетом для всех участников матча. Авторитет на поле зарабатывается не показом татуировок, а хорошей работой», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».