Агент вратаря Медведева: «У Никиты есть желание остаться в «Ростове»
Агент Андрей Талаев рассказал, что его клиент вратарь Никита Медведев хотел бы продлить контракт с «Ростовом».
«Медведев заслужил новый контракт? Это лучше спросить у руководителей «Ростова». Как только они посчитают, что Медведев заслужил новый контракт, они сделают предложение. У него есть такое желание остаться в «Ростове», — приводит слова агента «РБ Спорт».
29-летний Медведев перешел в «Ростов» в июле 2022 года и с того момента провел за команду 13 матчей. Основным вратарем «Ростова» является Сергей Песьяков.
Источник: РБ Спорт
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|16:30
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|6.04
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|- : -
|7.04
|14:00
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|16:30
|
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|7.04
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Динамо
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|3
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