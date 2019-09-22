Никола Влашич: «Первый там был идеальным»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. Хорват оформил дубль в этой встрече.

— Что скажете о матче?

— Первый тайм был идеальным, мы играли, как и хотели, прессинговали соперника на его половине поля. И забили три мяча. В первом тайме у нас было много пространства. Но вообще сложно противостоять такому хорошему сопернику. Во втором тайме ему удалось забить дважды.

— Это ваша лучшая игра в сезоне?

— Да, но не так важно, кто забивает, кто отдает передачи, главное — игра команды.

— Насколько было сложно готовиться после поражения в Болгарии?

— Было трудно еще и с точки зрения перелетов, ночь не спали. Плюс тяжелое поражение. Это была будто не наша команда. Но такое иногда происходит. Так что просто попытались забыть тот результат. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)