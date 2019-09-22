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Никола Влашич: «Первый там был идеальным»

22:06
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. Хорват оформил дубль в этой встрече.

— Что скажете о матче?

— Первый тайм был идеальным, мы играли, как и хотели, прессинговали соперника на его половине поля. И забили три мяча. В первом тайме у нас было много пространства. Но вообще сложно противостоять такому хорошему сопернику. Во втором тайме ему удалось забить дважды.

— Это ваша лучшая игра в сезоне?

— Да, но не так важно, кто забивает, кто отдает передачи, главное — игра команды.

— Насколько было сложно готовиться после поражения в Болгарии?

— Было трудно еще и с точки зрения перелетов, ночь не спали. Плюс тяжелое поражение. Это была будто не наша команда. Но такое иногда происходит. Так что просто попытались забыть тот результат. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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