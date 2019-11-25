Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Действительно, игра получилась непростой. В первом тайме у нас были моменты, но мы не смогли открыть счет. Когда мы обсуждали это в раздевалке, сошлись на том, что нужно продолжать оказывать на соперника давление и сохранять спокойствие, тогда гол придет. К счастью, так и получилось.

— Виктор Гончаренко пропускал игру из-за дисквалификации. Можно ли сказать, что команде не хватало его эмоций?

— Всегда тяжело, когда главного тренера нет в раздевалке. Нам нужно ощущать его физическое присутствие. Но все остальные члены штаба помогли нам, от них был хороший подсказ.

— Твой гол решил все. Как же ты умудрился так попасть?!

— Нам удавалось быстро перемещать мяч с фланга на фланг, я был открыт, и Бистрович отдал мне пас. Я получил возможность пробить беспрепятственно. Гол получился симпатичным. Я очень рад, что забил.

— Гол в этой игре очень похож на тот, что Бистрович забил несколько недель назад, верно?

— Да, я тоже об этом подумал. Мы играли с «Тамбовом», доминировали, но гол никак не приходил. Эти мячи и правда очень похожи. Кристи забил с полулета, так что его гол красивее, чем мой (улыбается).

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