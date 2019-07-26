04:23 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "ЦСКА ждет реально очень сложная игра против "Локомотива"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отметил, что красно-синим нужно реабилитироваться за прошлый сезон в матче 3-го тура чемпионата России против "Локомотива". Армейцам ни разу не удалось обыграть красно-зеленых в прошлом сезоне.

– Нас ждет реально очень сложная игра, – цитируют "Известия" Влашича. – В прошлом сезоне нам ни разу не удалось обыграть "Локомотив". Теперь есть шанс реабилитироваться. Не могу дождаться момента, когда этот матч начнется.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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