Никола Влашич: "ЦСКА ждет реально очень сложная игра против "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич отметил, что красно-синим нужно реабилитироваться за прошлый сезон в матче 3-го тура чемпионата России против "Локомотива". Армейцам ни разу не удалось обыграть красно-зеленых в прошлом сезоне.
– Нас ждет реально очень сложная игра, – цитируют "Известия" Влашича. – В прошлом сезоне нам ни разу не удалось обыграть "Локомотив". Теперь есть шанс реабилитироваться. Не могу дождаться момента, когда этот матч начнется.
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