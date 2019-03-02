Никита Симонян: "Рад, что сейчас на базе "Спартака" суперсовременные условия"

Бывший футболист и тренер "Спартака" Никита Симонян побывал на клубной базе в Тарасовке. Он поделился впечатлениями от увиденного.

- Не то слово, насколько я рад (побывать в Тарасовке). Я сильно удивлен и сильно рад тому, что, если сравнивать былое время с сегодняшним, команда готовится в суперсовременных условиях. Времена меняются, это вполне закономерно. А благодарен руководству, особенно Олегу Георгиевичу (Кононову) за то, что он нас пригласил. Естественно, никаких нравоучений на встрече с командой мы делать не будем, - сказал Симонян в интервью клубной пресс-службе. - Они знают, как играть в футбол, какие задачи перед ними стоят. А мы просто пообщаемся, вспомним, расскажем о некоторых приятных событиях.

92-летний Никита Симонян в качестве игрока четыре раза выиграл чемпионат СССР и дважды Кубок страны вместе со "Спартаком". В качестве тренера он с красно-белыми дважды выиграл чемпионат и трижды - Кубок.

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