Никита Чичерин стал игроком «Тамбова»
19:04
Очередным новобранцем «Тамбова» в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» подписал контракт с командой сроком на два года.
Выступать за «Тамбов» футболист будет под 44-м номером, сообщает сайт клуба.
Два последних сезона Чичерин провел в Самаре. За «Крылья Советов» сыграл 25 игр и забил 1 гол — в ворота «Тамбова» в кубковом матче 2018-го года.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4335-Nikita-Chicherin-pereshjol-v-Tambov.html
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