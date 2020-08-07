Никита Чичерин стал игроком «Тамбова»

Очередным новобранцем «Тамбова» в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» подписал контракт с командой сроком на два года.

Выступать за «Тамбов» футболист будет под 44-м номером, сообщает сайт клуба.

Два последних сезона Чичерин провел в Самаре. За «Крылья Советов» сыграл 25 игр и забил 1 гол — в ворота «Тамбова» в кубковом матче 2018-го года.