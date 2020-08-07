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Никита Чичерин стал игроком «Тамбова»

19:04
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Очередным новобранцем «Тамбова» в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» подписал контракт с командой сроком на два года.

Выступать за «Тамбов» футболист будет под 44-м номером, сообщает сайт клуба.

Два последних сезона Чичерин провел в Самаре. За «Крылья Советов» сыграл 25 игр и забил 1 гол — в ворота «Тамбова» в кубковом матче 2018-го года.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4335-Nikita-Chicherin-pereshjol-v-Tambov.html

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