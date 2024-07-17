Дмитрий Баранник: «Дзюба еще всплывет»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о будущем экс-нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.
«Дзюбе 35? Ну, для современного футбола это не критический возраст. Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывет», еще поиграет. Ему нужна мотивация. Остается найти того, кто поверит в него и позовет. Если Дзюба будет «заряжен», то принесет пользу клубу. Как это было в его первый сезон в «Локомотиве». У него тогда была задача закрыть всем рты, он это сделал. Если Артем найдет новую мотивацию такого уровня, то снова будет на виду», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -