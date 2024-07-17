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Дмитрий Баранник: «Дзюба еще всплывет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о будущем экс-нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Дзюбе 35? Ну, для современного футбола это не критический возраст. Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывет», еще поиграет. Ему нужна мотивация. Остается найти того, кто поверит в него и позовет. Если Дзюба будет «заряжен», то принесет пользу клубу. Как это было в его первый сезон в «Локомотиве». У него тогда была задача закрыть всем рты, он это сделал. Если Артем найдет новую мотивацию такого уровня, то снова будет на виду», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Источник: РБ Спорт
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