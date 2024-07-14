Канчельскис: «Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне»
Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что петербургский «Зенит» является безусловным фаворитом чемпионата России по футболу-2024/25.
— «Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы они не выиграли чемпионат. Почему? Думаю, питерцы сделали выводы из прошлого сезона, когда чуть не упустили чемпионство. Они хорошо усилились, где-то даже ослабили конкурентов. Поэтому у других клубов призрачные шансы на титул, — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд, завоевав титул по итогам последнего тура. В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -