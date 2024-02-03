Президент «Ростова» отреагировал на переезд жены Карпина в Эстонию

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение жены главного тренера команды Валерия Карпина переехать с дочерьми в Эстонию.

— Переезд жены Карпина? И? У нас действующий контракт, — цитирует Sport24 Арутюнянца. — Для чего тогда дополнительно общаться с Карпиным по поводу будущего?

— Если Карпин к вам подойдет в конце сезона и скажет: «Я устал, я ухожу».

— Мы в режиме «если» не рассуждаем. Когда придет, тогда и будем решать. Пока не приходил.

В пятницу, 2 февраля, «Ростов» переиграл эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).