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3 февраля, 02:36

Президент «Ростова» отреагировал на переезд жены Карпина в Эстонию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Валерий Карпин с женой Дарьей
Валерий Карпин с женой Дарьей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение жены главного тренера команды Валерия Карпина переехать с дочерьми в Эстонию.
— Переезд жены Карпина? И? У нас действующий контракт, — цитирует Sport24 Арутюнянца. — Для чего тогда дополнительно общаться с Карпиным по поводу будущего?

— Если Карпин к вам подойдет в конце сезона и скажет: «Я устал, я ухожу».

— Мы в режиме «если» не рассуждаем. Когда придет, тогда и будем решать. Пока не приходил.

В пятницу, 2 февраля, «Ростов» переиграл эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Источник: https://sport24.ru/football/news-617425-prezident-rostov-otreagiroval-na-pereyezd-zheny-karpina-v-estoniyu
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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