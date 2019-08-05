Нигматуллин привел в академию "Локо" сына экс-игрока мини-футбольной сборной России Сирило

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что благодаря ему в академии железнодорожников будет играть сын бывшего игрока российской сборной по мини-футболу Сирило. Мальчика зовут Энхи Мелло Кардозо, ему 13 лет. В 2007 году Нигматуллин помог "Локо" подписать другого голкипера бразильского происхождения - Гильерме​, который до сих пор остается основным в команде, а с 2016 года выступает за сборную России.

"Было бы неправильно ограничивать сотрудничество с "Локомотивом" как агента только по одному бразильцу - Гильерме. Знакомьтесь, на фото новый игрок академии "Локомотив" Москва - Энхи Мелло Кардозо. Ему 13 лет и он сын звезды мини футбольной сборной России - Сирило. Удачи, Энхи!" - написал Нигматуллин в Twitter.