Деменко: «Краснодару» нужна хорошая скамейка запасных, чтобы бороться с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко заявил, что «быкам» нужна хорошая скамейка запасных для противостоянию «Зениту».
«По матчу в Суперкубке пока рано делать выводы, но вполне вероятно, что «Краснодар» в новом сезоне сделал ставку на Агкацева. Впрочем, важно понимать, что ранее Станислав сидел под Сафоновым и не получал игровую практику. Ему нужно время, чтобы освоиться. Может ли это повлиять на результаты? Повлиять может не игра Агкацева, а подбор футболистов в «Краснодаре». «Зенит» качественно усилился, он превосходит «Краснодар» по составу, и именно это может стать проблемой. Я еще в прошлом сезоне говорил, что команде нужна хорошая скамейка запасных, чтобы бороться с «Зенитом», — цитирует Деменко «РБ Спорт».
В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл FONBET Кубок страны. Футболисты «Краснодара» завоевали серебряные медали РПЛ. 13 июля сине-бело-голубые победили «быков» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -