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Сегодня, 18:42

Нигматуллин: «Локомотиву» нельзя играть так, чтобы вратарь становился лучшим игроком встречи»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин предположил, чем обусловлен неудачный старт железнодорожников в чемпионате России.

«При всех последних тренерах «Локомотив» приучил болельщиков и специалистов к некоторой нестабильности. В команде очень много молодежи. Юные игроки как раз склонны к нестабильности. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что это временно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Нигматуллина.

Также он высказался о матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура РПЛ (1:1).

«Матч с «Крыльями»? Нельзя играть так, чтобы вратарь становился лучшим игроком встречи. В старые времена голкиперы тоже были на виду, но постоянно подставлять вратарей под град ударов — неправильная тактика», — добавил он.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. В 5-м туре московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nigmatullin-lokomotivu-nelzya-igrat-tak-chtoby-vratar-stanovilsya-luchshim-igrokom-matcha-
Руслан Нигматуллин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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