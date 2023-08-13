Тюкавин пошутил о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Выигрываем без тебя!»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин и защитник Саба Сазонов прокомментировал скорый трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Выигрываем без тебя», — пошутил Тюкавин.

«Нас посетил игрок «Реал Сосьедад», наш постоянный фанат», — добавил Сазонов.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.