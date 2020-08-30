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«Ничего страшного». Семак — о ничьей с «Локомотивом»

18:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гостевой матч 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

— Это была игра, которая заканчивала насыщенный отрезок в чемпионате, — отметил Семак. — Старались выиграть, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Немного не хватило остроты в завершении, свежести. Ничего страшного, отдохнем, будем готовиться к продолжению чемпионата.

— Два матча без забитых голов и ноль ударов в створ ворот сегодня — это действительно ничего страшного?

— Мы смотрелись неплохо, не хватало только точности в завершении. И в прошлом сезоне были одной из самых забивающих команд, и в этом — тоже. Просто не всегда получается забивать. По желанию сегодня вопросов не было. Так что действительно ничего страшного не произошло. (Константин Алексеев)

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