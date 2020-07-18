«Ни одного потраченного нерва». Фанатка ЦСКА больше года вышивала портрет Влашича

Болельщица ЦСКА Юлия вышила портрет хавбека красно-синих Николы Влашича. Девушка вышивала его на протяжении 78 недель.

«60 цветов. 30 х 30 см. Ни одного потраченного нерва. Потому что люблю вышивать, а уж Никса вышивать вдвойне приятно», — написала Юлия в Twitter.

«Я ошиблась. 36 х 36 см оказывается Я прикидывала, еще когда только начинала, насчитала 30 х 30», — позже сообщила девушка.

В сезоне-2019/20 22-летний Влашич провел 29 матчей за армейцев в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Хорват выступает за ЦСКА с июня 2019-го.