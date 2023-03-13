Нгамале вызван на заседание КДК РФС
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о вызове на заседание нападающего «Динамо» Муми Нгамале.
«Рассмотрим удаление за серьезное нарушение правил игрока «Динамо» Нгамале. Он вызван на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».
В матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (3:1) Нгамале получил прямую красную карточку. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.
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|
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|5
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|38
|
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|5
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|32
|
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|9
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|
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|
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|
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|4
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|23-34
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|
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|11
|7
|24-37
|14
|
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|3
|4
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|19-40
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|1
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|14
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
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|
|
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Локомотив
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|1
|1
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Локомотив
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|4
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