Нгамале вызван на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о вызове на заседание нападающего «Динамо» Муми Нгамале.

«Рассмотрим удаление за серьезное нарушение правил игрока «Динамо» Нгамале. Он вызван на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (3:1) Нгамале получил прямую красную карточку. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.