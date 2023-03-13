Мозес заявил о поддержке Абаскаля во время своего восстановления от травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей травме.

«Даже сам не знаю, когда вы сможете увидеть меня на поле, брат! Могу сказать, что Абаскаль психологически поддерживает меня во время восстановления», — сказал Мозес «СЭ».

6 августа 2022 года 32-летний Мозес получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).