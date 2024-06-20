Нетфуллин считает, что слова Вернблума о периоде игры в России неправильно интерпретировали

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением об интервью бывшего хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума, в котором швед извинился за период выступлений в России.

«Я поверхностно читал перевод колонки. Думаю, что его слова до конца неправильно интерпретировали. Мне кажется, Понтус — обычный суровый боец, который приезжал, отрабатывал и уезжал. Делал это профессионально, но особо теплых чувств не питал», — цитирует Нетфуллина Metaratings.ru.

Вернблум играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.