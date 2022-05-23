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Хохлов выступил против перехода Грулева из «Динамо» в «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов выступил против перехода российского нападающего Вячеслава Грулева в «Зенит».

— Нужно ли Грулеву переходить в «Зенит»?

— Я думаю, что ему стоит остаться в «Динамо». Он там неплохо прогрессирует ведь. Я считаю, что именно сейчас менять клуб ему нет смысла.

— Сможет ли он заиграть в «Зените»?

— Точно не могу сказать, нужно будет подождать. Он то и в «Динамо» основным нападающим не является. Поэтому, я считаю, что сначала нужно закрепиться в одном клубе, а только потом переходить в другой. Прыгать из клуба в клуб — какой смысл?

— Как оцените перспективы Грулева на следующий сезон?

— В «Динамо» также есть Тюкавин и Смолов. Ему нужно будет конкурировать с ними. Кто выиграет эту конкуренцию сказать мы сейчас не можем. У Грулева есть хорошие данные, но сейчас основным он никак не является.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/khokhlov-vystupil-protiv-perekhoda-grulyeva-v-zenit
Вячеслав Грулев
Дмитрий Хохлов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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