Хохлов выступил против перехода Грулева из «Динамо» в «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов выступил против перехода российского нападающего Вячеслава Грулева в «Зенит».

— Нужно ли Грулеву переходить в «Зенит»?

— Я думаю, что ему стоит остаться в «Динамо». Он там неплохо прогрессирует ведь. Я считаю, что именно сейчас менять клуб ему нет смысла.

— Сможет ли он заиграть в «Зените»?

— Точно не могу сказать, нужно будет подождать. Он то и в «Динамо» основным нападающим не является. Поэтому, я считаю, что сначала нужно закрепиться в одном клубе, а только потом переходить в другой. Прыгать из клуба в клуб — какой смысл?

— Как оцените перспективы Грулева на следующий сезон?

— В «Динамо» также есть Тюкавин и Смолов. Ему нужно будет конкурировать с ними. Кто выиграет эту конкуренцию сказать мы сейчас не можем. У Грулева есть хорошие данные, но сейчас основным он никак не является.