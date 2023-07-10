Непомнящий оценил возможность перехода Малкома в команду из Саудовской Аравии

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.

«Если Малком захочет получать большие деньги в Саудовской Аравии, то «Зенит» не будет сопротивляться. Тем более что для самого питерского клуба это станет выгодной сделкой», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.