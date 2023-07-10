Мостовой: «Возможный уход Малкома — огромная потеря для «Зенита», но сейчас деньги решают многое»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.
«Возможный уход Малкома — огромная потеря для «Зенита», такой футболист украшал наш чемпионат. Но деньги сейчас решают многое. Он мог уйти в любой чемпионат, но выбрал там, где платят больше. Посмотрим, как «Зенит» будет справлять без него», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.
Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -