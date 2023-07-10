Мостовой: «Возможный уход Малкома — огромная потеря для «Зенита», но сейчас деньги решают многое»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.

«Возможный уход Малкома — огромная потеря для «Зенита», такой футболист украшал наш чемпионат. Но деньги сейчас решают многое. Он мог уйти в любой чемпионат, но выбрал там, где платят больше. Посмотрим, как «Зенит» будет справлять без него», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.