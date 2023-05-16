«Факел» успешно прошел проверку Контрольно-счетной палатой Воронежской области

«Факел» успешно прошел проверку Контрольно-счетной палатой (КСП) Воронежской области, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, палата постановила, что нарушений нет, а денежные средства используются по назначению и в рамках закона.

Также «Факел» одним из первых получит лицензию РФС-1, клуб уже получил одобрение РФС по финансовому блоку работы — воронежцы соответствуют стандартам лиги по этому критерию.

1 мая «Факел» назначил нового главного тренера команды — Вадима Евсеева. Под его руководством воронежцы одержали две победы подряд над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (1:0).

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» после 27 туров занимает 12-е место в турнирной таблице с 27 очками.