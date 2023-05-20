Булыкин: «В следующем сезоне «Локомотив» будет биться за титулы»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре железнодорожников в матче 28-го тура РПЛ против «Факела».

«Сам матч я не смотрел, но игра «Локомотива» после зимней паузы — просто супер! Нужно ли делать какие-то изменения в составе в межсезонье? Думаю, что перемены будут и будут новые трансферы. Думаю, что в следующем сезоне команда вернется на тот уровень, который показывала несколько лет назад, когда билась за призовые места и за победу в Кубке России. Уже сейчас команда показывает игру, которая позволяет биться за медали», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

«Локомотив» поднялся на 9-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.